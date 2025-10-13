La cosa migliore di Federico Ferrone vince il premio Marzocco come miglior film del 43° ValdarnoCinema Film Festival

Arezzo, 13 ottobre 2025 – È "La cosa migliore" del regista fiorentino Federico Ferrone, racconto di formazione che affronta i temi dell’identità culturale e della criminalità giovanile, ad aggiudicarsi il Premio Marzocco per il miglior film del 43° ValdarnoCinema Film Festival. La cerimonia di premiazione si è tenuta sabato 11 ottobre a San Giovanni Valdarno. Il premio è stato assegnato dalla giuria ufficiale presieduta dalla video artista iraniana Zoya Shokoohi; Elisa Battisitini e Claudia Porrello, entrambe saggiste e critiche cinematografiche (SNCCI); ed è stato consegnato dal sindaco di San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

