La Convention Nazionale di Confabitare apre il dibattito sul futuro delle città italiane

Bologna si prepara a ospitare la Convention Nazionale di Confabitare, in programma il 28 e 29 novembre al Centro Congressi dell’Hotel Savoia Regency in via del Pilastro 2. Due giorni che riportano al centro del dibattito una domanda semplice e decisiva: come si governa una città che cambia, quando cambiano le forme dell’abitare e dell’ospitalità? Il titolo dell’edizione di quest’anno è chiaro come un manifesto. Locazioni brevi e turistiche: ospitalità che cambia, regole locali e prospettive nazionali, un tema che tocca la vita quotidiana delle famiglie, orienta le decisioni dei proprietari, influenza l’economia dei quartieri e mette alla prova la capacità delle amministrazioni di governare una trasformazione ormai strutturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Convention Nazionale di Confabitare apre il dibattito sul futuro delle città italiane

