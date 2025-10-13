La confessione di Gaetano Maranzano e la società capovolta | l’osceno non va più nascosto

Sarebbe rassicurante pensare che Gaetano Maranzano, reo confesso dell’assassinio di Paolo Taormina, sia un mostro, un matto da legare suggestionato da quel gran sobillatore di Saviano, ma temo che non sia così: delle “cinquanta sfumature” nere della violenza, Maranzano occupa certamente quella più scura, che però senza soluzione di continuità rimanda al paradigma dell’abuso di potere ed il “pesce puzza sempre dalla testa”. Ho riguardato una decina di volte, incredulo ed allibito, il video che Maranzano ha fatto su TikTok, sapendo che presto sarebbe stato arrestato. Non ha pensato di scappare o di costituirsi, ha pensato ad esibirsi, grottesco emulo di Totò Riina, ma non di quello vero (le registrazioni indimenticabili non mancano), quello rifatto ad uso e consumo dei telespettatori, finendo per risultare un patetico sotto prodotto della narrazione mafiosa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La confessione di Gaetano Maranzano e la società capovolta: l’osceno non va più nascosto

In questa notizia si parla di: confessione - gaetano

Gaetano Maranzano, chi è il killer di Paolo Taormina. La confessione: «Importunò la mia compagna. Me lo sono ritrovato davanti e ho perso la testa»

Gaetano Maranzano e l'uccisione del 21enne Paolo Taormina a Palermo: il papà del (presunto) killer era stato condannato per tentato omicidio - facebook.com Vai su Facebook

La confessione di Gaetano Maranzano e la società capovolta: l’osceno non va più nascosto - E’ probabile che una copia restaurata del film stia nella cineteca di Trump, che deve essersi esercitato a lungo guardandosi allo specchio nelle pose di massaro Turi Passalacqua, campione di panza e ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Gaetano Maranzano, la confessione del presunto killer di Paolo Taormina: "Ho la pistola perché Palermo è una città violenta" - Gaetano Maranzano, presunto killer di Paolo Taormina, ha trascorso la prima notte in carcere: ecco cosa avrebbe detto ... Scrive notizie.it