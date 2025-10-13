La comica Lucia Arrigoni a Viterbo per uno spettacolo di stand-up comedy
Venerdì 17 ottobre, alle ore 21, Lucia Arrigoni va in scena con il suo spettacolo di stand-up comedy "Topa di campagna, topa di città".La comica, che si distingue per una comicità diretta, esplicita e senza filtri, ironizza spesso su temi considerati controversi. Nel suo monologo conduce il.
Teatro San Leonardo: Lucia Arrigoni in "Topa di campagna, topa di città" Stand-up comedy venerdì 17 ottobre 2025 ore 21.00Spettacolo sconsigliato ai minori di 16 anni Dopo il successo televisivo su Rai 2, arriva a Viterbo lo spettacolo di stand-up comedy "T