La comica Lucia Arrigoni a Viterbo per uno spettacolo di stand-up comedy

Venerdì 17 ottobre, alle ore 21, Lucia Arrigoni va in scena con il suo spettacolo di stand-up comedy “Topa di campagna, topa di città”.La comica, che si distingue per una comicità diretta, esplicita e senza filtri, ironizza spesso su temi considerati controversi. Nel suo monologo conduce il. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

