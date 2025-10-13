Mettiamola così: la fiducia nella risalita dello Spezia, passa per. Carrara. Niente che possa riguardare accordi o particolari sinergie. Semplicemente proprio i cugini della Carrarese, nello scorso campionato, occupavano la triste posizione degli aquilotti. E sebbene i punti fossero 4, i gialloblù arrivando in fondo con 45, in una tranquilla e meritata metà della classifica. Certo, è un esempio non poi così emblematico, perché spesso, e senza andare troppo lontano, nella stagione precedente, la Ternana ultima della graduatoria con soli 2 punti, se ne andò in C con 43, sebbene passando dai playout, perdendo contro il Bari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La classifica piange ma non tutto è perduto. Con D'Angelo due anni fa una grande rimonta