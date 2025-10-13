La Clai parte male poi ribalta Offanengo Malik trascina le compagne a un’impresa

CLAI 3 OFFANENGO 2 (20-25; 19-25; 25-23; 28-26; 15-7) CLAI: Hoogers 7, Cavalli, Schena, Salvatori 14, Novello 13, Vecchi, Malik 25, Gambini, Romano, Osana, Foresi 4, Bulovic 7, Busolini 4. All. Bendandi. OFFANENGO: Ravazzolo 7, Coba 1, De Mario, Compagnin 2, Meoni 1, Bellia 25, Martinelli, Rimini, Tomassini, Caneva 10, Nardelli 19, Zago 19. All. Bolzoni. Arbitri: Dell'Orso e De Luca. Il primo match interno del campionato ha consegnato una partita incredibile a chi era al PalaRuggi. Cinque set dall'alto tasso emotivo, la Clai dopo aver perso i primi due parziali sembrava spacciata, invece ha ribaltato la situazione portando a casa gli ultimi tre.

