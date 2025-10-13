Tempo di lettura: 2 minuti Sarà presentato il 24 ottobre prossimo, alle ore 17 (Mulino Pacifico-Teatro Solot, in via Appio Claudio 17) l’ultimo libro di Nico De Vincentiis “La città del pensaci tu – Condominio Benevento nel tempo globale” (Campus edizioni, 288 pagine). La crisi partecipativa e la delega compulsiva sono la chiave di lettura dello scenario nel quale si sono succedute le vicende politiche, sociali e culturali della città di Benevento negli ultimi 60 anni, tra scosse e rassegnazione, in uno scenario di debole crescita civile e quasi di emarginazione felice. Molti fattori ruotano intorno alla politica breve capace solo di rispondere alle attese frammentate e sempre più personalizzate ed egoistiche, con la conseguenza di una vita collettiva di tipo parassitario in cui si rischia la cessione di democrazia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La città del “Pensaci tu”, la storia di Benevento secondo Nico De Vincentiis nel suo ultimo libro