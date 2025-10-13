La chiesa della Santissima Trinità si fa teatro della performance artistica di Andrea Mario Bert

Venerdì 31 ottobre alle ore 20.15 la Chiesa della Santissima Trinità si fa teatro per l'evento culturale “Il Custode della Ragione”, il progetto site specific, a cura di Davide Boschini, che vedrà esibirsi l'artista Andrea Mario Bert, accompagnato all’organo dalle musiche del maestro Simone. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: chiesa - santissima

Apertura della chiesa della Santissima Trinità a Momo

? Alla scoperta della Santissima Annunziata Un viaggio tra arte e spiritualità con l’Associazione Post Scriptum. Scopriremo insieme la storia del complesso parrocchiale: dalle evidenze archeologiche fino alla Chiesa medievale della Santissima Annunziata, - facebook.com Vai su Facebook

Potenza, 32 anni fa l'omicidio di Elisa Claps: i fiori e la sua foto davanti alla chiesa della Santissima Trinità - Nel 32esimo anniversario della scomparsa e dell’omicidio di Elisa Claps, il 12 settembre 1993, stamani, a Potenza, un mazzo di fiori e una foto sono stati poggiati a terra, nei pressi del largo ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive