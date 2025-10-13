La chiesa della Santissima Trinità si fa teatro della performance artistica di Andrea Mario Bert

Forlitoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 31 ottobre alle ore 20.15 la Chiesa della Santissima Trinità si fa teatro per l'evento culturale “Il Custode della Ragione”, il progetto site specific, a cura di Davide Boschini, che vedrà esibirsi l'artista Andrea Mario Bert, accompagnato all’organo dalle musiche del maestro Simone. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

