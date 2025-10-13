La Cgil di Piacenza ricorda Marco Galuzzi

La Cgil di Piacenza ricorda con affetto e gratitudine Marco Galuzzi, scomparso domenica 5 ottobre all’età di 71 anni, esprimendo le più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari. Galuzzi era nato il 24 novembre 1953. Arrivato a Piacenza nei primi anni Ottanta dalla Fiom di Milano, dove. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it