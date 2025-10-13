La Cgil di Piacenza ricorda Marco Galuzzi

Ilpiacenza.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cgil di Piacenza ricorda con affetto e gratitudine Marco Galuzzi, scomparso domenica 5 ottobre all’età di 71 anni, esprimendo le più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari. Galuzzi era nato il 24 novembre 1953. Arrivato a Piacenza nei primi anni Ottanta dalla Fiom di Milano, dove. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cgil - piacenza

Strage di Bologna, Cgil Piacenza: «Partecipare e ricordare è stare dalla parte delle vittime»

Cgil Piacenza: «Pronti allo sciopero generale se Israele attaccherà la Global Sumud Flotilla»

Addio a Marco Galuzzi, il suo impegno nel sindacato e nella cooperazione - La Cgil di Piacenza ricorda "con affetto e gratitudine" Marco Galuzzi, scomparso domenica 5 ottobre all’età di 71 anni, esprimendo "le più sentite ... Si legge su piacenzasera.it

Cerca Video su questo argomento: Cgil Piacenza Ricorda Marco