La celebre casina sul Pincio a Roma tra viste mozzafiato e storia antica
Sospesa tra cielo e città, immersa nel verde elegante di Villa Borghese, la Casina Valadier sul Pincio è uno dei luoghi più iconici e romantici di Roma. Un rifugio raffinato affacciato sulla “ Grande Bellezza ”, dove l’arte neoclassica incontra la magia dei tramonti capitolini e la storia dialoga con l’ospitalità contemporanea. Scopriamolo insieme nella sua grande magnificenza. Leggi anche: — I “gioielli nascosti” di Roma, la classifica di The Guardian sui posti da visitare che i turisti non conoscono La Casina Valadier al Pincio: dalla Roma antica al sogno neoclassico. Situata sul punto più alto del Pincio, un tempo noto come Collis Hortulorum e dimora delle nobili famiglie dell’antica Roma, la Casina Valadier nasce tra il 1816 e il 1837 per volontà dell’architetto Giuseppe Valadier. 🔗 Leggi su Funweek.it
