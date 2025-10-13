La Cechia rafforza l’asse dei patrioti
Ondrej Knotek, il capodelegazione a Bruxelles del partito sovranista che ha da poco vinto le elezioni: «Combatteremo l’agenda green. No al gender e ai migranti. Sulla guerra in Ucraina serve pragmatismo. Kiev non può entrare nella Ue». 🔗 Leggi su Laverita.info
