Laverita.info | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ondrej Knotek, il capodelegazione a Bruxelles del partito sovranista che ha da poco vinto le elezioni: «Combatteremo l’agenda green. No al gender e ai migranti. Sulla guerra in Ucraina serve pragmatismo. Kiev non può entrare nella Ue». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «La Cechia rafforza l’asse dei patrioti»

