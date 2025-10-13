La Cdr va sotto a inizio ripresa Ma poi ribalta il risultato
CORTICELLA CDR MUTINA. CORTICELLA: Calzati, Luccarini (45’st Cianciulli), Cantelli, Chiossi (45’st Bazzani), Caselli L., Salcuni, Baccolini (33’st Cisotto), Pescatore (33’ Vasta), Sene, Caniato (30’st Tonelli), Santaniello. A disp. Arcamone, Fini, Dragona, Manga. All. Cavina. CDR MUTINA: Auregli, Boilini, Hajbi (29’st Gargano), Caselli A., Serra, Vacondio, Cuoghi (38’st Gualdi), Caselli M. (18’st Cremaschi), Fantastico (33’st Gollini), Hoxha, Panzanato (23’st Teggi). A disp.: Schena, Lazzaretti, Mazzoni, Bellucci. All. Paganelli. Arbitro: Battilani di Imola. Reti: 12’st Santaniello, 29’st Hoxha, 44’st Cremaschi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
