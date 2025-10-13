La Cbf Balducci crolla sotto i colpi di Pinerolo
CBF BALDUCCI 0 WASH4GREEN MONVISO 3 CBF BALDUCCI HR: Bonelli, Kokkonen 10, Crawford 2, Decortes 12, Kockarevic 4, Clothier 4, Caforio (L), Ornoch 1, Piomboni, Bresciani, Mazzon. Non entrate: Batte, Capodacqua (L), Sismondi. Allenatore Lionetti. WASH4GREEN MONVISO VOLLEY: D’Odorico 9, Dodson 12, Bridi 2, Davyskiba 14, Sylves 9, Malual 18, Moro (L), Bussoli, Siftar. Non entrate: Harbin, Scialanca (L). Allenatore Marchiaro. Arbitri: Brancati, Salvati. Parziali: 18-25 16-25 17-25. Note - Spettatori: 760, Durata set: 25’, 25’, 27’; Totale: 77’. MVP: Malual. La Wash4green Monviso domina dall’inizio alla fine e per la Cbf Balducci c’è ben poco da fare nella seconda giornata dell’A1 di volley femminile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: balducci - crolla
