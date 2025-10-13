La Campania riconosce la fibromialgia

La fibromialgia, sindrome cronica e invalidante che colpisce milioni di persone in Italia, trova finalmente riconoscimento istituzionale in Campania. Il Consiglio Regionale ha approvato all'unanimità, all'inizio di ottobre 2025, una legge che riconosce ufficialmente la fibromialgia come patologia cronica e invalidante, prevedendo percorsi di cura, sostegno e ricerca dedicati. Un risultato atteso da anni, raggiunto.

La Campania riconosce la fibromialgia come patologia cronica e invalidante

Campania, la Regione riconosce la fibromialgia come malattia cronica e invalidante

