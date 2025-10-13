Milano, 13 ottobre 2025 – Stipendi medi che a tre anni dal diploma superano i 190.000 dollari, corsi sempre più internazionali e un livello di soddisfazione che porta gli studenti a collocare la scuola tra le migliori dieci al mondo. Sono questi i risultati che distinguono la Polimi Graduate School of Management, ovvero la business school del Politecnico di Milano, nella prestigiosa graduatoria 2025 pubblicata dal Financial Times Executive MBA Ranking 2025 (Master in Business Administration – MBA). Un avanzamento significativo nel ranking globale. L’Executive MBA del Politecnico ha guadagnato 21 posizioni rispetto al 2024, salendo dal 98° al 77° posto mondiale e dal 50° al 40° a livello europeo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La business school del Politecnico di Milano tra le migliori l mondo: il segreto della scalata della classifica mondiale