La bottega del formaggio
Festosa partecipazione sabato pomeriggio per l’inaugurazione di Fondo Fromagerie, la nuova bottega dedicata ai formaggi di qualità, in via Fattiboni 7, nel cuore del centro storico di Cesena. Era presente anche il presidente Confcommercio cesenate Augusto Patrignani e l’assessore allo sviluppo economico del comune di Cesena Lorenzo Plumari. Il progetto, realizzato da Elia Toni e Alessandro Gaspari, titolari dell’Osteria Fondo, nasce dalla loro profonda passione per il mondo caseario e dal desiderio di offrire alla città uno spazio in cui il formaggio diventa protagonista assoluto della cultura enogastronomica del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: bottega - formaggio
Nuovi formaggi per te! La Bottega Sapori e Delizie in Via Tuscolana 1371 www.labottegasaporiedelizie.it Tel. 0696048697 Whatsapp 3791613519 #arrosticini #arrosticiniabruzzesi #pecora #arrosticinidipecora #salumi #formaggi #thekingarrosticino #nuggets - facebook.com Vai su Facebook
La bottega del formaggio - Festosa partecipazione sabato pomeriggio per l’inaugurazione di Fondo Fromagerie, la nuova bottega dedicata ai formaggi di qualità, in ... Riporta msn.com
Cesena, dall’Osteria Fondo nasce “Fondo Fromagerie”: “In centro arriva il formaggio di alta qualità” - Festosa partecipazione oggi pomeriggio, sabato 11 ottobre, per l’inaugurazione di Fondo Fromagerie, la nuova bottega dedicata ai formaggi di qualità, ... Da corriereromagna.it