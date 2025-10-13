La bolla dei Cinecomics è scoppiata? Il botteghino del 2025 sembra confermarlo
Il 2025 segna ufficialmente la fine del dominio dei film sui supereroi al botteghino globale. Nonostante un’intensa stagione di nuove uscite da parte di Marvel Studios ( Captain America: Brave New World, Thunderbolts*, Fantastic Four: First Steps ) e DC Studios (il rilancio del franchise con Superman di James Gunn), i risultati in termini di incassi non hanno eguagliato il successo e la redditività di altri generi emergenti. Questa tendenza del Box Office 2025 indica un chiaro spostamento dell’interesse del pubblico, in particolare della fascia demografica giovanile, verso i fenomeni di anime e horror, che si contendono ora il trono di nuovo genere blockbuster. 🔗 Leggi su Nerdpool.it