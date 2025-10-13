Il 2025 segna ufficialmente la fine del dominio dei film sui supereroi al botteghino globale. Nonostante un’intensa stagione di nuove uscite da parte di Marvel Studios ( Captain America: Brave New World, Thunderbolts*, Fantastic Four: First Steps ) e DC Studios (il rilancio del franchise con Superman di James Gunn), i risultati in termini di incassi non hanno eguagliato il successo e la redditività di altri generi emergenti. Questa tendenza del Box Office 2025 indica un chiaro spostamento dell’interesse del pubblico, in particolare della fascia demografica giovanile, verso i fenomeni di anime e horror, che si contendono ora il trono di nuovo genere blockbuster. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - La “bolla” dei Cinecomics è scoppiata? Il botteghino del 2025 sembra confermarlo