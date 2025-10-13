La BM Arezzo si sblocca | vittoria su Cecina per 72-64 e primo successo in campionato
L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it
In questa notizia si parla di: arezzo - sblocca
LIVE | 1ª Giornata, Arezzo-Forlì 1-0: Tavernelli sblocca la partita a inizio ripresa
LIVE | 8ª giornata, Rimini-Arezzo 0-1. Varela sblocca il match a metà ripresa
LIVE | 9ª giornata, Arezzo-Gubbio 1-0, la sblocca subito Cianci dal dischetto. Primo gol in amaranto per il centravanti
Calcio Dilettanti. heyyyitsmenu · We Are The People (me n ü remix). Il gol che sblocca la partita in Chianciano - MC Valdichiana segnato da Daniele Giardino ? @ideaplus.tv #calciodilettanti #calcio #dilettanti #toscana #arezzo - facebook.com Vai su Facebook
Giuli: sblocco dei fondi per la Pieve e ritorno della Minerva #Arezzo #Giuli #Minerva #Pieve #SimonaPetrucci http://arezzoinforma.it/giuli-sblocco-dei-fondi-per-la-pieve-e-ritorno-della-minerva/?fsp_sid=36164… - X Vai su X
Il Centro Tecnico BM si sblocca in campionato battendo Cecina al Palasport Estra - Arezzo, 13 ottobre 2025 – Il Centro Tecnico BM si sblocca in campionato battendo Cecina al Palasport Estra I ragazzi di coach Fioravanti si prendono nel finale una preziosa vittoria ... Come scrive lanazione.it
Terza giornata di Serie B al Palasport Estra la BM Scuola Basket Arezzo ospita Cecina - Arezzo, 10 ottobre 2025 – In arrivo la t erza giornata di Serie B al Palasport Estra la BM Scuola Basket Arezzo ospita Cecina, d omenica alle ore 18 gli amaranto andranno a caccia della prima vittoria ... Si legge su lanazione.it