Oggi vi mostriamo la battuta più bella della storia del cinema legata al calcio, il video è letteralmente virale sui social network. Le immagini hanno superato il milione di visualizzazioni, sicuramente fa ancora ridere oggi a quasi trent’anni dall’uscita del film al cinema. (Youtube Aldo Giovanni e Giacomo ufficiale) TvPlay.it Parliamo di Tre Uomini e una gamba, film d’esordio di Aldo, Giovanni e Giacomo che fa ancora molto ridere oggi a distanza di tempo e che è diventata davvero indelebile nelle memorie. Di fatto si tratta di una battuta che è stata riciclata diverse volte anche in altri contesti e che vede protagonista la squadra che tifano i tre attori, l’Inter. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - La battuta più bella della storia del cinema legata al calcio, il video è virale