Krysten Ritter svela il trailer di Daredevil | Born Again 2 e il primo sguardo al ritorno di Jessica Jones
L’attrice Krysten Ritter non ha resistito e ha deciso di offrire ai fan Marvel un’anteprima del trailer della seconda stagione di Daredevil: Born Again, condividendo sui social alcuni secondi di filmato che mostrano il grande ritorno di Jessica Jones nel MCU. Dopo anni di assenza, Ritter è pronta a riprendere il suo iconico ruolo: Jessica Jones farà infatti parte del cast della nuova stagione di Daredevil: Born Again, in arrivo su Disney+ a marzo 2026. Anche se Marvel Studios non ha ancora diffuso ufficialmente il trailer, un primo assaggio è stato mostrato durante il panel al New York Comic Con 2025 — e l’attrice ha deciso di farlo circolare sul proprio profilo Instagram, dove è poi stato ricondiviso da numerosi fan. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
In questa notizia si parla di: krysten - ritter
Krysten ritter rifiutò il suo ruolo originale in dexter: scopri perché
Krysten ritter torna nei panni di jessica jones in daredevil: born again stagione 2
Krysten ritter in dexter: resurrection, un villain ancora più oscuro di quello della seconda stagione
Charlie Cox e Krysten Ritter insieme al Comic-Con di New York, dove è stato annunciato che la Stagione 2 di Daredevil: Rinascita uscirà a marzo del 2026! - facebook.com Vai su Facebook
Matt Murdock e Jessica Jones. Se c'è un momento che ha elevato gli spiriti durante il panel di Marvel TV al NYCC, è stato il rivedere assieme sul palco Charlie Cox e Krysten Ritter, per presentare al pubblico in sala il primo Trailer della Stagione 2 di DAREDE - X Vai su X
Daredevil: Rinascita 2, il trailer leakato online... Da Krysten Ritter! - Il trailer di Daredevil: Born Again è trapelato online, rivelando nuovi dettagli e alimentando attesa per la seconda stagione. Si legge su serial.everyeye.it
Daredevil: Rinascita 2, Jessica Jones torna in azione nel trailer mostrato al NY Comic-Con - Marvel ha presentato all'evento americano, senza condividerlo online, il primo video promozionale delle puntate inedite dello show. Secondo msn.com