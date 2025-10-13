Krysten Ritter svela il trailer di Daredevil | Born Again 2 e il primo sguardo al ritorno di Jessica Jones

L’attrice Krysten Ritter non ha resistito e ha deciso di offrire ai fan Marvel un’anteprima del trailer della seconda stagione di Daredevil: Born Again, condividendo sui social alcuni secondi di filmato che mostrano il grande ritorno di Jessica Jones nel MCU. Dopo anni di assenza, Ritter è pronta a riprendere il suo iconico ruolo: Jessica Jones farà infatti parte del cast della nuova stagione di Daredevil: Born Again, in arrivo su Disney+ a marzo 2026. Anche se Marvel Studios non ha ancora diffuso ufficialmente il trailer, un primo assaggio è stato mostrato durante il panel al New York Comic Con 2025 — e l’attrice ha deciso di farlo circolare sul proprio profilo Instagram, dove è poi stato ricondiviso da numerosi fan. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

