Krasznahorkai vince il Nobel 2025 | l’arte nell’apocalisse

Lopinionista.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Nobel 2025 a Krasznahorkai premia una prosa visionaria e ipnotica che resiste all’assurdo e riafferma il potere dell’arte nel caos globale. STOCCOLMA – Con il Premio Nobel per la Letteratura 2025, László Krasznahorkai ha posto il sigillo finale su una carriera fatta di frasi interminabili e visioni vertiginose. L’annuncio dell’Accademia Svedese, che lo ha insignito del riconoscimento “p er la sua opera avvincente e visionaria che, nel mezzo del terrore apocalittico, riafferma il potere dell’arte ”, è la consacrazione definitiva di uno degli autori più singolari, complessi e influenti del panorama contemporaneo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

