Kostic Juve, il serbo è un punto fermo per Tudor: nonostante il poco spazio, il suo futuro a Torino non è così scontato e si valuta il rinnovo. Un professionista esemplare, un leader silenzioso, un giocatore che mette sempre la Juventus davanti a tutto. La storia di Filip Kostic in bianconero è quella di un amore mai finito, fatto di panchine, di ritorni e di una dedizione alla causa che, alla fine, ha sempre prevalso su tutto. Anche in questa stagione, partita con poche certezze, il suo ruolo all’interno del gruppo si sta rivelando fondamentale. Kostic Juve: un punto di riferimento per Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kostic Juve è una storia destinata ad andare avanti? C’è uno scenario che si sta facendo largo in questi mesi: cosa può succedere