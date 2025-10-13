Koopmeiners bocciato anche in Olanda non drammatizziamo gli anni no | Primo tempo – VIDEO

Koopmeiners è stato bocciato anche in Olanda, non drammatizziamo gli anni “no” Primo tempo con Paolo Rossi – VIDEO. Una sosta da incubo, una doppia panchina che sa di bocciatura. Teun Koopmeiners torna a Torino con il morale sotto i tacchi: il centrocampista della Juventus ha chiuso la sua parentesi con la nazionale olandese con zero minuti giocati nelle due partite contro Malta e Finlandia. Un segnale fortissimo, che certifica la profondità di una crisi che, dal club, si è ora trasferita anche in nazionale. Zero minuti in due partite: una bocciatura netta. Dopo essere stato inizialmente escluso e poi richiamato in extremis, Koopmeiners ha vissuto due partite da semplice spettatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

