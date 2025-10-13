Koopmeiners a secco con la sua Olanda | ancora in panchina il centrocampista della Juventus ha reagito così al mancato impiego Il retroscena

Koopmeiners, la sosta non porta sorrisi al centrocampista: il CT non lo impiega mai, lui torna a Torino deluso ma pronto a riprendersi la Juve. Doveva essere una boccata d’ossigeno, un’occasione per ritrovare fiducia e minuti lontano dalle pressioni di  Torino. Invece, la sosta per le nazionali si è trasformata in un’altra, cocente delusione per  Teun Koopmeiners. Il centrocampista della  Juventus, come riportato da  La Gazzetta dello Sport, ha chiuso la sua parentesi con l’ Olanda  con un bottino desolante: zero minuti giocati. Un segnale preoccupante, che lo spinge a tornare alla Continassa con una voglia matta di riscatto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

