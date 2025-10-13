Kontatto 30 anni portati con stile Ballandi | Passione e intuizione

Bologna, 13 ottobre 2025 – ‘Walk of fame. La moda diventa spettacolo, l’eleganza si trasforma in emozione ’. È il titolo della sfilata di moda che si è tenuta stamattina nello showroom di Kontatto italian fashion brand al centregross di Funo di Argelato. Evento di presentazione di nuovi capi da donna da indossare nel prossimo autunno-inverno in occasione di eventi, cerimonie, serate speciali e di gala. Evento, quello di oggi, che di fatto ha celebrato i 30 anni di attività della casa di moda. “Kontatto Italian fashion brand – racconta il fondatore dell’azienda Federico Ballandi – nasce nel 1995, con l’esigenza di esprimere l’idea di maglia che si posa delicatamente sulla pelle, con tatto e a contatto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Kontatto, 30 anni portati con stile. Ballandi: “Passione e intuizione”

