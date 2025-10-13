Inter News 24 Koné Inter, le ultime sul futuro del centrocampista francese della Roma che è stato al centro degli interessi di calciomercato dei nerazzurri. Non Rabiot, non Mbappé e nemmeno il Pallone d’Oro Dembélé: in questi giorni, in Francia, si parla solo di Manu Koné. Il centrocampista della Roma ha conquistato tutti, diventando l’inatteso protagonista della nazionale francese, al punto da essere paragonato a Blaise Matuidi. Il suo rendimento ha sorpreso anche i media, che lo celebrano come una delle rivelazioni più interessanti degli ultimi anni. La gestione del suo talento da parte del CT Deschamps, che lo lascia riposare nelle gare meno impegnative, testimonia quanto il francese sia ormai considerato un top player. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Koné Inter, ora spunta anche il PSG: si impenna il prezzo, cosa filtra sul futuro