Il giocatore transalpino di nuovo al centro delle voci di mercato, un grande club prepara una proposta importante per convincere i capitolini alla cessione Dopo la grande crescita mostrata progressivamente nella seconda parte della scorsa stagione, anche in questa annata Manu Koné sta strappando applausi. Centrocampista completo che ha ormai attirato l’interesse di tanti club di rilievo, il francese, diventato figura di riferimento anche nella sua nazionale. E non stupisce che tra le pretendenti ora stia avanzando anche il Psg. – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Kone, il prezzo della Roma non spaventa il PSG: cosa sta succedendo