Kone il prezzo della Roma non spaventa il PSG | cosa sta succedendo

Calciomercato.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giocatore transalpino di nuovo al centro delle voci di mercato, un grande club prepara una proposta importante per convincere i capitolini alla cessione Dopo la grande crescita mostrata progressivamente nella seconda parte della scorsa stagione, anche in questa annata Manu Koné sta strappando applausi. Centrocampista completo che ha ormai attirato l’interesse di tanti club di rilievo, il francese, diventato figura di riferimento anche nella sua nazionale. E non stupisce che tra le pretendenti ora stia avanzando anche il Psg. – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

kone il prezzo della roma non spaventa il psg cosa sta succedendo

© Calciomercato.it - Kone, il prezzo della Roma non spaventa il PSG: cosa sta succedendo

In questa notizia si parla di: kone - prezzo

Koné, dialogo Roma-Inter: il prezzo dei giallorossi e la posizione dei Friedkin

Koné sul mercato? La Roma lo offre all’Inter e fa il prezzo: occhio alla Premier

Contatto tra Roma e Inter, sul piatto il prezzo di Koné: c’è l’offerta nerazzurra

kone prezzo roma spaventaCalciomercato Roma: il PSG su Koné! Pronta offerta da 60 milioni? C’è un solo modo per trattenerlo - C’è un solo modo per trattenere il centrocampista giallorosso Non Rabiot, non Mbappé, e nemmeno il Pallone d’Oro Dembélé. Come scrive calcionews24.com

Koné, dialogo Roma-Inter: il prezzo dei giallorossi e la posizione dei Friedkin - Parte tutto dai nerazzurri: la dirigenza sta valutando di rafforzare il centrocampo con un acquisto importante, con le caratteristiche del calciatore ... Riporta calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Kone Prezzo Roma Spaventa