Knesset Donald Trump contestato | chi sono i due deputati fermati
Nel giorno di festa di Israele, nel momento della glorificazione di Donald Trump alla Knesset, ecco arrivare un clamoroso fuoriprogramma: il presidente americano durante il suo intervento al Parlamento israeliano per la firma della pace con Hamas è stato interrotto da due deputati delle opposizioni, Ayman Odeh e Ofer Cassif, che lo hanno contestato sventolando in aula un cartello con la scritta "Genocidio". Una scena che, immaginiamo, avrà fatto esultare di giubilo i pro-Pal di mezzo mondo, a cominciare dall'italiana Francesca Albanese, la relatrice speciale all'Onu per i territori occupati palestinesi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
