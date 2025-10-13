Klopp ci ha visto lungo allontanandosi dai capi del calcio che ragionano come un microonde Ziliani

Ilnapolista.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Ziliani, sull’edizione odierna de Il Fatto Quotidiano, commenta lo “scontro” verbale tra il calciatore francese del Milan Adrien Rabiot e l’ad della Serie A Luigi De Siervo sul match che si disputerà a Perth, in Australia. Si fa riferimento anche alla decisione di Jurgen Klopp di lasciare il ruolo da allenatore. Il commento di Ziliani su Milan-Como in Australia e la riflessione di Klopp. Scrive Ziliani: Giorni fa nell’orticello del pallone italico è successo che Rabiot del Milan si sia permesso di dire che la decisione di far giocare la partita Milan-Como in Australia era una decisione folle, cosa che ogni persona dotata di un minimo di buon senso pensa, venendo subito zittito dall’ad della Serie A De Siervo in una dichiarazione da vero padrone delle ferriere; il tutto dopo che il Ministro Abodi aveva espresso tutto il suo compiacimento sulla disputa della partita nella terra dei canguri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

klopp ci ha visto lungo allontanandosi dai capi del calcio che ragionano come un microonde ziliani

© Ilnapolista.it - Klopp ci ha visto lungo allontanandosi dai capi del calcio che ragionano “come un microonde” (Ziliani)

In questa notizia si parla di: klopp - visto

klopp ha visto lungoKlopp: “Non mi manca nulla del calcio. Si gioca troppo, ma inutile dirlo alla Fifa” - L’attuale head of global soccer del gruppo Red Bull, Jurgen Klopp, ha rilasciato un’intervista al The Atletic dove è ritornato a parlare della sua nuova vita lontana dal calcio. Segnala gianlucadimarzio.com

klopp ha visto lungoKlopp è sicuro: "Non voglio più fare l'allenatore, solo hotel e stadio. Non mi manca niente" - "Se aspettavo l'inizio delle partite del weekend davanti la TV? Da tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Klopp Ha Visto Lungo