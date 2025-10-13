klopp ci ha visto lungo allontanandosi dai capi del calcio che ragionano come un microonde ziliani

Paolo Ziliani, sull’edizione odierna de Il Fatto Quotidiano, commenta lo “scontro” verbale tra il calciatore francese del Milan Adrien Rabiot e l’ad della Serie A Luigi De Siervo sul match che si disputerà a Perth, in Australia. Si fa riferimento anche alla decisione di Jurgen Klopp di lasciare il ruolo da allenatore. Il commento di Ziliani su Milan-Como in Australia e la riflessione di Klopp. Scrive Ziliani: Giorni fa nell’orticello del pallone italico è successo che Rabiot del Milan si sia permesso di dire che la decisione di far giocare la partita Milan-Como in Australia era una decisione folle, cosa che ogni persona dotata di un minimo di buon senso pensa, venendo subito zittito dall’ad della Serie A De Siervo in una dichiarazione da vero padrone delle ferriere; il tutto dopo che il Ministro Abodi aveva espresso tutto il suo compiacimento sulla disputa della partita nella terra dei canguri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

