Kitesurfer in difficoltà sul Lago Maggiore salvato dalla Guardia di Finanza
Varese, 13 ottobre 2025 – Lo scorso fine settimana, l’equipaggio di una vedetta costiera della Guardia di finanza è intervenuto in soccorso di un kitesurfer in seria difficoltà sulle acque del Lago Maggiore davanti al Comune di Cannobio (VCO). Lo sportivo si trovava a circa 700 metri dalla riva, in balia di forti raffiche di vento, e non riusciva a raggiungere la riva. Provato dalla stanchezza, rischiava di annegare. Ma i finanzieri della Sezione Operativa Navale Lago Maggiore di Cannobio si sono accorti di quello che stava accadendo e sono subito intervenuti in suo aiuto: lo hanno rapidamente raggiunto, posto in sicurezza a bordo dell’Unità navale e accompagnato al più vicino punto di ormeggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
