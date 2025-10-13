Kia anticipa normative europee con il battery passport
MILANO (ITALPRESS) – Kia Europe sta portando avanti, come ricerca preliminare, la prima sperimentazione pubblica finalizzata a offrire un passaporto che certifichi lo stato delle batterie a livello delle celle. Questa innovazione garantisce la trasparenza sullo stato delle batterie dei veicoli elettrici fornendo dati dettagliati e in tempo reale sullo stato di salute di ogni cella. Un passaporto della batteria consente il controllo dello stato di salute (SoH) e una diagnostica in tempo reale per eventuali interventi e la tracciabilità end-to-end lungo l’intero ciclo di vita della batteria. Per i proprietari di veicoli elettrici si traduce in vantaggi concreti come una maggiore durata della batteria, una manutenzione più facile ed economica e un maggior grado di tranquillità sia nell’acquisto ma anche nella vendita dell’usato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
