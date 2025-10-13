Khan Younis folla attende il rilascio dei prigionieri palestinesi
Khan Younis, 13 ott. (askanews) - I veicoli della Croce Rossa sono parcheggiati fuori dall'ospedale Nasser di Khan Younis, a Sud della Striscia di gaza, dove palestinesi e sostenitori di Hamas si stanno radunando in attesa del rilascio dei prigionieri. In base alla prima parte dell'accordo di cessate il fuoco degli Stati Uniti, insieme al ritorno di 20 ostaggi vivi rapiti durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, Israele dovrà rilasciare circa 2.000 prigionieri palestinesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: khan - younis
Khan Younis, "una scena catastrofica" per i sacchi di farina
Attacco israeliano a nord di Khan Younis, cinque morti
Gaza, attacco Idf a sede Mezzaluna Rossa Palestinese a Khan Younis, un morto e 3 feriti, CRI: "Gesto intollerabile" - VIDEO
#Gaza Hamas ha rilasciato gli altri 13 #ostaggi nell'area di Khan Younis. Sono stati consegnati alla Croce Rossa Internazionale. Con loro sono quindi stati liberati tutti i rapiti ancora in vita. - X Vai su X
Prima fase della tregua: completato il ritiro parziale delle truppe da Gaza, entro martedì Hamas rilascerà gli ostaggi israeliani. Gli Usa inviano 200 soldati per monitorare. A Khan Younis rientrano gli sfollati. Riprende il flusso di aiuti umanitari nella Striscia. - facebook.com Vai su Facebook
Khan Younis, folla attende il rilascio dei prigionieri palestinesi - I veicoli della Croce Rossa sono parcheggiati fuori dall'ospedale Nasser di Khan Younis, a Sud della Striscia di gaza, dove palestinesi e sostenitori di Hamas si ... Segnala libero.it
Il giorno più atteso: rilasciati tutti gli ostaggi. Trump alla Knesset: "Oggi un nuovo inizio" - Witkoff: "Grato a Trump, questo giorno non possibile senza di lui" "Mi chiedevo se avrei mai visto questo giorno. msn.com scrive