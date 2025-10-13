Kenshiro nell’arena | l’omaggio italiano di Tetsuo Hara a Lucca

Sbircialanotizia.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un dipinto a olio concepito per dialogare con l’Italia accoglierà i visitatori di Lucca Comics & Games 2025. Il maestro Tetsuo Hara, autore di Hokuto no Ken, presenta “Il Salvatore nellArena”, un omaggio che intreccia epica manga e memoria figurativa del nostro Paese, anticipando giorni di incontri, mostre e edizioni da collezione. L’Italia nelle mani . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

