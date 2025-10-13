Kenshiro nell’arena | l’omaggio italiano di Tetsuo Hara a Lucca
Un dipinto a olio concepito per dialogare con l’Italia accoglierà i visitatori di Lucca Comics & Games 2025. Il maestro Tetsuo Hara, autore di Hokuto no Ken, presenta “Il Salvatore nell’Arena”, un omaggio che intreccia epica manga e memoria figurativa del nostro Paese, anticipando giorni di incontri, mostre e edizioni da collezione. L’Italia nelle mani . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: kenshiro - nell
L’ultima creazione del sensei Tetsuo Hara: “Il Salvatore nell’Arena”, un magnifico dipinto di Kenshiro realizzato per celebrare la sua partecipazione a Lucca. Vai su Facebook
Paura per il Ken italiano Angelo Sanzio: disastro durante l’intervento al mento - Angelo Sanzio, noto ai più come il Ken italiano, di nuovo al centro dell’attenzione per la sua dipendenza dalla chirurgia estetica. corrieredellosport.it scrive