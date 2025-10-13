Un viaggio di lavoro che si trasforma rapidamente in un incubo. Quella che doveva essere una crociera rilassante per portare a casa un bell’articolo, diventa, col passare dei minuti, un complotto di dimensioni incredibili. Al centro c’è lei, La donna della cabina numero 10. Il nuovo thriller di Netflix, appena pubblicato sulla piattaforma di streaming, sta tenendo incollati gli spettatori per tutti i suoi 92 minuti di durata in tutto il mondo. Il film, diretto da Simon Stone è infatti primo in classifica un po’ ovunque. Merito di una trama avvincente e di un finale con colpo di scena. Tratto dall’omonimo bestseller di Ruth Ware, edito in Italia da Corbaccio, La donna della cabina numero 10 è stato sceneggiato dal regista insieme a Joe Shrapnel e Anna Waterhouse. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Keira Knightley è la giornalista Lo nel nuovo thriller mozzafiato di Netflix, "La donna della cabina numero 10". Ecco tutto quello che c'è da sapere