Kean salta Israele che tegola per Gattuso
Il ct deve trovare subito chi garantisca gol e punti di riferimento: tocca a Esposito? L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: kean - salta
Ansia per Kean: salta l'allenamento, si aspetta l'esito degli esami. Con Israele pronto Pio Esposito
Kean, distorsione alla caviglia: salta Israele e resta in dubbio per Milan-Fiorentina
#Italia, #Kean lascia il ritiro dopo l’infortunio alla caviglia: salta la sfida con Israele - X Vai su X
Kean salta la partita con Israele: le sue condizioni Vai su Facebook
Infortunio Kean: Moise out contro Israele. Ha lasciato il ritiro della Nazionale - L’attaccante azzurro farà a ritorno a Firenze dove comincerà il suo recupero Niente da fare per Moise Kean. Scrive calcionews24.com
Italia, Kean lascia il ritiro dopo l’infortunio alla caviglia: salta la sfida con Israele - Brutte notizie per la Nazionale di Gennaro Gattuso: Moise Kean è stato costretto a lasciare il ritiro dell’Italia dopo l’infortunio alla caviglia subito nella gara contro l’Estonia. Segnala mondopalermo.it