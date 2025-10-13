Kean salta Israele che tegola per Gattuso

Il ct deve trovare subito chi garantisca gol e punti di riferimento: tocca a Esposito? L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

Ansia per Kean: salta l'allenamento, si aspetta l'esito degli esami. Con Israele pronto Pio Esposito

Kean, distorsione alla caviglia: salta Israele e resta in dubbio per Milan-Fiorentina

kean salta israele tegolaInfortunio Kean: Moise out contro Israele. Ha lasciato il ritiro della Nazionale - L’attaccante azzurro farà a ritorno a Firenze dove comincerà il suo recupero Niente da fare per Moise Kean. Scrive calcionews24.com

kean salta israele tegolaItalia, Kean lascia il ritiro dopo l’infortunio alla caviglia: salta la sfida con Israele - Brutte notizie per la Nazionale di Gennaro Gattuso: Moise Kean è stato costretto a lasciare il ritiro dell’Italia dopo l’infortunio alla caviglia subito nella gara contro l’Estonia. Segnala mondopalermo.it

