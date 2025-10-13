Kean Retegui Esposito | quel giovane tridente azzurro che ci fa sognare l’America

La nazionale italiana sta tornando a sognare la qualificazione ai Mondiali dopo l’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina, ma anche grazie all’impegno degli attaccanti italiani, che hanno dimostrato freddezza e lucidità sotto la porta avversaria. Nella gara contro l’Estonia di sabato 11 ottobre, alla Coq arena di Tallin, gli azzurri hanno messo a segno tre reti firmate da Moise Kean, Mateo Retegui e dall’astro nascente Francesco Pio Esposito. Nel primo tempo di gioco l’Italia mette a segno il primo gol al quarto minuto di gioco grazie all’attaccante della Fiorentina, che ha realizzato il vantaggio grazie a un’azione impostata dalla difesa e diretta a centrocampo da Federico Dimarco. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

