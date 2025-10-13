Kean non recupera dall' infortunio e lascia il raduno azzurro
L'attaccante della Fiorentina e della Nazionale salterà il match di domani contro Israele UDINE - Giornata di vigilia per la Nazionale, che alle 16.30 sosterrà l'allenamento di rifinitura sul campo del centro sportivo 'Dino Bruseschi' in vista del match con Israele in programma domani sera (ore 20.4. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: kean - recupera
La Nazionale spera di recuperare subito #Kean - X Vai su X
Da Kean unica punta al doppio centravanti, da Nicolussi Caviglia regista ai calciatori da recuperare: le mosse di Pioli Vai su Facebook
Kean non recupera dall'infortunio e lascia il raduno azzurro - 30 sosterrà l'allenamento di rifinitura sul campo del centro sportivo 'Dino Bruseschi' in vista del match con Israele in programma domani sera ... Lo riporta laprovinciacr.it
Italia, Kean non recupera dal problema alla caviglia e lascia il raduno degli azzurri - 30 sosterrà l’allenamento di rifinitura sul campo del centro sportivo ‘Dino Bruseschi’ in vista del match con Israele ... Come scrive tuttojuve.com