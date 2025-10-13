Kean distorsione alla caviglia | salta Israele e resta in dubbio per Milan-Fiorentina
Brutte notizie per la Nazionale italiana e per la Fiorentina. L’attaccante Moise Kean, in grande forma nelle ultime uscite, ha dovuto abbandonare il ritiro degli Azzurri a causa di una distorsione alla caviglia destra rimediata nella gara contro l’Estonia, valida per le qualificazioni ai Mondiali. Il centravanti, autore del gol del momentaneo vantaggio azzurro, è stato costretto a lasciare il campo dopo appena 15 minuti di gioco. Gli esami strumentali, effettuati nella mattinata di oggi, hanno purtroppo escluso un recupero in tempi brevi. Le condizioni del giocatore non gli permetteranno di scendere in campo nel match contro Israele, un appuntamento chiave per la corsa alla qualificazione. 🔗 Leggi su Milanzone.it
