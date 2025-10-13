Katy Perry e Justin Trudeau | l’ex idolo della sinistra internazionale paparazzato con la pop star su uno yacht

Le voci sulla recente storia d’amore tra Katy Perry e Justin Trudeau sembrano avere dei fondamenti, soprattutto dopo la pubblicazione di alcune foto che li ritraggono abbracciati su uno yacht. Secondo le immagini ottenute e pubblicate dal Daily mail, la coppia si trovava sulla barca nei pressi di Santa Barbara, in California. Un’altra fonte ha riferito al Sun che i due hanno iniziato a frequentarsi dall’inizio dell’estate: “Non hanno potuto trascorrere molto tempo insieme perché lei è in tour, ma sono costantemente in contatto, si chiamano sempre su FaceTime e si mandano messaggi”. L’ex premier canadese e la cantante americana erano già stati avvistati insieme durante una passeggiata e in al ristorante “Le Violon” di Montreal, in occasione di uno spettacolo della donna a fine luglio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Katy Perry e Justin Trudeau: l’ex idolo della sinistra internazionale “paparazzato” con la pop star su uno yacht

