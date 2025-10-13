Katy Perry e Justin Trudeau è davvero amore | i baci sullo yacht

Sembrava una semplice indiscrezione, e invece è tutto vero: tra Katy Perry e Justin Trudeau, ex primo ministro del Canada, è davvero amore. Lo dimostrano le ultime foto “rubate” che li ritraggono a bordo dello yacht della cantante, ormeggiato al largo della costa di Santa Barbara, in California. Katy Perry e Justin Trudeau, abbracci e baci sullo yacht. Gli scatti pubblicati dal Daily Mail ritraggono la popstar 40enne e il politico 53enne a bordo dell’imbarcazione in costume, tra tuffi, risate, sguardi complici, abbracci e baci. Nessun dubbio dunque che tra i due ci sia qualcosa, a conferma del fatto che la cena della scorsa estate a Montreal non era soltanto un incontro tra conoscenti. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Katy Perry e Justin Trudeau, è davvero amore: i baci sullo yacht

