Katy Perry bacia Justin Trudeau sullo yacht | le foto che fanno impazzire il web

La popstar e l'ex primo ministro canadese sono stati fotografati in atteggiamenti affettuosi, tra baci e abbracci, sull'imbarcazione dopo le rispettive separazioni. Circolano sui magazine di tutto il mondo le foto nelle quali si vede Katy Perry baciare e abbracciare l'ex primo ministro canadese Justin Trudeau, a bordo di uno yacht. La popstar e il politico non hanno confermato ufficialmente la relazione ma le foto pubblicate nel fine settimana sembrano confermare le voci degli ultimi giorni. La nuova relazione tra Katy Perry e Justin Trudeau Quella che è già stata ribattezzata dai media come 'Truderry' sembra davvero una relazione in corso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Katy Perry bacia Justin Trudeau sullo yacht: le foto che fanno impazzire il web

