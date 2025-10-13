Kate Middleton il ritorno ai jeans skinny dopo due anni | il look casual che ha fatto sognare

C’è un fascino unico in Kate Middleton quando sceglie la semplicità. Basta poco per ricordarci perché la Principessa del Galles è da sempre un punto di riferimento di eleganza naturale, anche quando abbandona tailleur e abiti sartoriali per tornare a un capo che tutte abbiamo nel guardaroba: i jeans. E, in questo caso, non un modello qualunque. Dopo due anni di assenza, Kate è tornata a indossare i suoi amati jeans skinny, sfoggiati durante una visita al Bisham Abbey National Sports Centre per la Giornata Mondiale della Salute Mentale. Una ricorrenza importante, che la Principessa ha scelto di onorare con un look sobrio ma curato, perfetto per trasmettere un messaggio di vicinanza e normalità. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton, il ritorno ai jeans skinny dopo due anni: il look casual che ha fatto sognare

