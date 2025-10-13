Kate e William genitori all'antica | perché hanno vietato gli smartphone ai figli

Il principe William e Kate Middleton sembrano essere dei genitori "all'antica", il motivo? Hanno imposto una precisa regola ai figli George, Charlotte e Louis: per loro niente smartphone, a tavola si dà spazio alle chiacchierate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

