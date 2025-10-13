Tragedia al cinema ad Abu Dhabi. Una tragedia ha scosso la famiglia Greene ad Abu Dhabi: Kasey-Lei Greene, tredicenne britannica di Sutton Coldfield, è morta improvvisamente mentre guardava un film al Vox Cinema dello Yas Mall, dove viveva con la famiglia da 14 mesi. Secondo quanto raccontato dal padre Marc Greene, la ragazza era uscita insieme a un’amica dopo averlo salutato con un ultimo abbraccio straziante, ignara che sarebbe stato l’addio definitivo. “Mi ha stretto forte come se sapesse che quella sarebbe stata l’ultima volta che avrei sentito o udito la sua voce. Di solito pianificava tutto, aggiungeva filtri e rifaceva tutto se non andava bene, ma non questa volta. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Kasey-Lei Greene, muore al cinema a 13 anni: l’ultimo abbraccio al padre prima del malore fatale