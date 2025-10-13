Juventus Women primo contratto da professionista per Viola Volpini Il comunicato ufficiale del club con tutti i dettagli

Juventus Women, primo contratto da professionista firmato da Viola Volpini. Il comunicato ufficiale dei bianconeri con tutti i dettagli. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus Women ha reso nota la firma sul primo contratto da professionista di Viola Volpini, attaccante classe 2008 della Primavera femminile. Ecco il comunicato del club bianconero. COMUNICATO – « Dopo la firma di qualche settimana fa di Giorgia Bianchi sul suo primo contratto da professionista, è arrivato il momento anche di Viola Volpini. Attaccante classe 2008, Viola si è legata al nostro Club fino al 30 giugno 2028.

In questa notizia si parla di: juventus - women

