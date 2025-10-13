Juventus Women Girelli scuote la squadra dopo il deludente avvio in campionato | messaggio chiaro cosa ha scritto la leader bianconera – FOTO

Juventus Women, Cristiana Girelli ha scritto questo messaggio dopo il deludente avvio in campionato delle bianconere. Ecco le sue parole – FOTO. Dalle stelle della coppa alle difficoltà del campionato. L’avvio di stagione della Juventus Women è a due facce: dopo il trionfo in Serie A Women’s Cup, le campionesse d’Italia in carica si sono inceppate in campionato, con un solo punto conquistato in due partite. Un avvio a rilento, che ha spinto il capitano, Cristiana Girelli, a suonare la carica. Dalla coppa alla crisi: un punto in due partite. Dopo aver alzato al cielo il primo trofeo stagionale, la Signora ha frenato bruscamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, Girelli scuote la squadra dopo il deludente avvio in campionato: messaggio chiaro, cosa ha scritto la leader bianconera – FOTO

