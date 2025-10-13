Bremer: brutte notizie per la Juventus Gleison Bremer dovrà sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico: il difensore brasiliano, che non era stato convocato in occasione di Juve-Milan, venendo sostituito da Rugani, ha riportato una l esione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Ad annunciarlo è il club bianconero attraverso un comunicato ufficiale. Un fulmine L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, tegola Bremer: il difensore si opera