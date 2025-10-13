Juventus non c’è pace per Bremer | verrà operato di nuovo al ginocchio sinistro
Il problema che ha costretto Gleison Bremer a saltare le ultime partite con la Juventus è più grave del previsto. Il difensore bianconero si è sottoposto a un consulto a Lione dallo specialista dott. Sonnery-Cottet e gli esami hanno evidenziato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Bremer, che appunto aveva saltato le ultime partite con la Juventus compreso il big match contro il Milan (oltre a quella di Champions League contro il Villarreal), verrà sottoposto a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva, come comunicato dalla Juventus in una nota ufficiale sul sito. Infortunio Bremer: quanto rimarrà fuori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
