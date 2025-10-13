La Juventus vive un momento di grande emergenza nel reparto arretrato. Gli infortuni di Gleison Bremer e Juan Cabal hanno ridotto drasticamente le alternative a disposizione di Igor Tudor, che si trova ora a dover ridisegnare la difesa. Ma la crisi può trasformarsi in un’occasione: per i giovani della Juventus Next Gen, è arrivato il momento di mettersi in mostra e di dimostrare di poter reggere il salto nel calcio dei “grandi”. Con Bremer fermo a tempo indeterminato dopo la lesione del menisco e Cabal fuori per circa 45 giorni, la coperta è diventata cortissima. Tudor, che non ha mai avuto paura di puntare su talenti emergenti, è pronto a pescare direttamente dalla Seconda squadra per rinforzare il gruppo in vista dei prossimi impegni di Serie A e Champions. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus Next Gen, Tudor pronto a pescare dalla Seconda squadra dopo gli infortuni di Bremer e Cabal