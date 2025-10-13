Juventus Next Gen, i bianconeri blindano Turco: tutti gli aggiornamenti sul rinnovo dell’esterno. Il comunicato. Un altro tassello per il futuro, un altro giovane talento che si lega ai colori bianconeri. La Juventus Next Gen ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto di Stefano Turco. Il laterale classe 2005 ha firmato un nuovo accordo che lo legherà al club fino al 30 giugno 2028. Una notizia importante, che premia il percorso di crescita di un giocatore che è alla Juve ormai da tanti anni. Arrivato nell’estate del 2019, ha completato tutta la trafila nel settore giovanile, imponendosi come uno dei profili più interessanti, tanto da collezionare oltre cinquanta presenze con la maglia della Juve Primavera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, i bianconeri blindano Turco! Tutti i dettagli sul prolungamento contrattuale dell’esterno classe 2005: il comunicato del club